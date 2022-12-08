Kahta’da yardıma muhtaç ailelere kartlı destek

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından ilçede bulunan yardıma muhtaç ailelere Sosyal Yardım Kartı’nı ulaştırmaya devam ediyor.

Yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Engelleri Aşalım, Hayatı Paylaşalım projesiyle gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz, maddi durumdan yoksun, hastalık sebebiyle çalışamayan, ilçemizin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerimize Sosyal Yardım Kartı ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu zor günlerde birer damla olmak için 315 ailemize daha Sosyal Yardım Kartı ulaştırdık. Şimdiye kadar toplam bin 715 ailemize destek olduk. Allah’ın izniyle biz hep iyilikle güçlenen olacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah" dedi.