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Kahta’da vefa projesi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, vefa projeye projesine imza attı

ADIYAMAN 08.11.2021, 17:50
Kahta’da vefa projesi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, vefa projeye projesine imza attı

Kahta Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı başkanlığında gerçekleştirildi. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, vefa örneği göstererek 2011 yılında Şehit olan Piyade Er Nurullah Ak ve geçtiğimiz günlerde Hakk’ın rahmetine kavuşan Kahta’nın yetiştirdiği şahsiyetlerin unutulmaması adına taziye evi ve parklara isimlerinin verilmesini meclise sundu.

Yapılan oylamada, yapımı tamamlanan bir parka ve yapımı devam eden bir taziye evi ve parka isimlerin verilmesi belediye meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, “İlçemiz adına ter dökmüş, hizmet etmiş kimliğini ne olursa olsun, ilçemizin değerlerine bir vefa borcumuz olduğunu düşünüyorum. 2011 yılında Şehit olan Piyade Er Nurullah Ak ve geçtiğimiz günlerde Hakk’ın rahmetine kavuşan hemşehrilerimizin aileleriyle bizzat görüştüm. İlçemizdeki yatırımlara isimlerini vermek istediğimi söyleyerek rızalarını aldım. Kendileri de çok memnun oldu. Bizde meclisimize sunduk. Yavuz Selim Mahallemizde bulunan Çok Amaçlı Semt Pazarı bitişiğindeki parkımıza Şehit Nurullah Ak, Cumhuriyet Mahallesinde yapımına başlayacağımız taziye evine Avukat Osman Sivil, Yeni, Fatih ve Gazi mahallelerimizi kapsayan, yapımı devam eden Kanal Boyu 2. Etap parkımızda ise Hâkim Muhammed Ramazan Aksoy ismini yaşatacağız. Hayırlı olmasını diliyor, tekrardan kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum.”

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