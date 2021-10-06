Kahta’da uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Kahta’da, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütmüş olduğu çalışmalar kapsamında A.S.T (19), M.A.S (27), H.A (35) şahıslara operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 95.5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadeleri alınan şahıslardan M.A.S ve A.S.T isimli şahıslar adli kontrol kararı ile salıverilirken H.A isimli şahıs ise tutuklanarak Siverek Cezaevine götürüldüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.