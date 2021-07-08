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Kahta’da uyuşturucu operasyonu: 2 Tutuklama

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADIYAMAN 08.07.2021, 10:04
Kahta’da uyuşturucu operasyonu: 2 Tutuklama

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı yapan şüphelilere operasyon düzenleyerek B.K. ve M.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada 1.17 gram bonzai ele geçirilirken B.K. ve M.K., sorgulanmak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanan B.K. ve M.K., cezaevine gönderildi.
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