Kahta’da trafik haftası etkinliği başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 7-13 Mayıs trafik haftası nedeniyle ilçenin en işlek caddesinde etkinlik düzenlendi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kahta İlçe Jandarma ekiplerince 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ sloganıyla uygulama yapıldı. Mustafa Kemal Caddesi’nde düzenlenen uygulamaya katılan Kahta İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, yayalara bilgi vererek broşür dağıttı. Caddede durdurulan araçlarda emniyet kemeri kontrolü yapan Müdür Yeniay, trafik kuralları ile kurallara uymanın ehemmiyeti ve önemi konusunda bilgiler vererek sürücülere, yaya geçitlerindeki vatandaşlara yol vermeleri hususunda uyarıda bulunuldu. Öte yandan polis ve jandarma ekipleri ise önceden hazırlanan ve içerisinde ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ bilgilerinin olduğu broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Mustafa Kemal Caddesi’nde düzenlenen etkinliğe Kahta İlçe Emniyet Müdür Oray Yeniay, polis ve jandarma trafik ekipleri katıldı.