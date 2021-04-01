banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Saadet Partisi seçmeninin yüzde 81'i karara karşı
Saadet Partisi seçmeninin yüzde 81'i karara karşı
Şiddetli rüzgar, fırtına, su baskını...
Şiddetli rüzgar, fırtına, su baskını...
Sigaradan sonra doğalgaza da gece yarısı zammı!
Sigaradan sonra doğalgaza da gece yarısı zammı!
Katolik rahipten skandal istek
Katolik rahipten skandal istek

Kahta’da ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 01.04.2021, 10:01
2
Kahta’da ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin en işlek caddesi olan Mustafa Kemal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Caddesi otogar kavşağında Mustafa Ülgü yönetimindeki 02 AJ 218 plakalı wolksvagen markalı ticari araç ile Ferhat Ağır (18) yönetimindeki 02 ABS 863 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ferhat Ağır (21) çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Kazada yaralanan sürücü Ferhat Ağır olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu