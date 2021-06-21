banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Sedat Peker'den yeni video!
Sedat Peker'den yeni video!
Şenol Güneş istifa edecek mi?
Şenol Güneş istifa edecek mi?
Fatih Altaylı'nın hangi partiye oy verdiği belli oldu!
Fatih Altaylı'nın hangi partiye oy verdiği belli oldu!

Kahta’da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

ADIYAMAN 21.06.2021, 02:34
Kahta’da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kahta ilçesi Turgut Özal mahallesi Baraj Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Fırat B. (20), ile Emrah B. (31) vücutlarına isabet eden mermiler sonucu yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin adından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fırat B., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı az bulutlu
banner493