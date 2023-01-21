Kahta’da “Senin Annen Bir Melekti Yavrum” tiyatro oyunu sergilendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde "Senin Annen Bir Melekti Yavrum" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Kahta Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ömer İnce’nin yönettiği ve tamamının öğretmenlerden oluştuğu tiyatro gösterisi Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Öğretmenler, eğitimcilik görevlerinin yanı sıra Kahta’da görev aldıkları sosyal ve kültürel faaliyetlerle de dikkat çekmeye devam ediyor.

Seyircilerin gülmekten kırıldığı ve iki saat süren oyunda Kahta ve çevresinin şiveleri, öğretmenler tarafından muhteşem bir performansla komedi tarzında sahneye uyarlandı.

Sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, tiyatro gösterisinin hazırlanmasında ve sahnede görev alan öğretmenleri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.