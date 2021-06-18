Kahta’da Motor ve işyeri hırsızı yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde motosiklet ve para hırsızlığı olayı ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Fırat ve Turgut Özal mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahta’da iki gün arayla Fırat Mahallesinde bir motosikletin çalınması ve Turgut Özal Mahallesi Yakup Canpolat caddesi üzerinde ise bir işyerinde 350 TL para ile bir miktar sigaranın çalınması ile ilgili Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının gerçekleştiği iş yeri ve ikametgahın çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kahta Asayiş Büro Amirliği ekipleri, her iki hırsızlık olayına karışan şüphelinin T.Y. (17) olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan T,Y., Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.