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Kahta’da köylere ulaşım sağlayan yol heyelan nedeniyle kapandı
ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİ İLE MALATYA PÜTÜRGE ARASINDA YER ALAN VE BİR ÇOK KÖYE ULAŞIM SAĞLAYAN YOL, HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI.
ADIYAMAN 04.04.2023, 15:39
Adıyaman’ın Kahta ilçesi ile Malatya Pütürge arasında yer alan ve bir çok köye ulaşım sağlayan yol, heyelan nedeniyle kapandı.
Kahta ilçesine bağlı Eski Kahta (Kocahisar) Köyü yakınlarında heyelan nedeniyle yolda çökme oluştu. Kahta ilçesi ile Pütürge ilçelerini birbirine bağlayan yolda Heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Yol güzergahında bulunan Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı, Subaşı ve Taşkale köylerinin de Kahta ilçesiyle ulaşımı kesildi.
Çöken yolda jandarma ekipleri güvenlik şeridi önlem aldı.