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Kahta’da huzur operasyonu

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Huzur Operasyonu’ uygulaması gerçekleştirildi.

ADIYAMAN 20.06.2022, 17:05
Kahta’da huzur operasyonu

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Huzur Operasyonu’ uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden takviye alarak Kahta genelinde gerçekleştirilen Huzur Operasyonu’nda ilçede geniş çaplı genel asayiş uygulaması yapıldı. Kahta’da hizmet veren eğlence merkezleri, kafe ve umuma açık yerlerde olanların üst araması ve kimlik kontrolleri yapıldı. Araç sürücüleri ise alkol testinden geçirildi. Huzur Uygulaması çerçevesinde oluşturulan 8 sabit kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar didik didik arandı.

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