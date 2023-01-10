Kahta’da gazeteciler unutulmadı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Kaymakamı Selami Korkutata, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde ilçedeki özel bir restorantta düzenlenen yemekte gazetecilerle bir araya gelen Kaymakam Selami Korkutata, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Gazeteciliğin, çok büyük fedakarlık ve zor şartlarda yerine getirilen önemli bir meslek olduğuna dikkat çeken Kaymakam Korkutata, insanlara doğru bilgi akışını sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içerdiğini söyledi. Kaymakam Korkutata, "Yaşadığımız topluma yön vermek açısından olsun, yaşadığımız toplumun genel hayatı olsun, yaşadığımız yörenin refahı olsun bu konuda sizlerin ne kadar önemli bir görevi icra ettiğinizin farkındayız. Ve bu mesleği hassasiyetle yürüttüğünüzü de biliyoruz. Mesleğini hakkıyla yerine getiren bugün buradaki gazetecilerin gününü kutluyorum. Tabi gazetecilik mesleği sadece gazetecilerin sorumluluğu üzerinde olan bir meslek değil. Toplumsal bir yönü var aynı zamanda. Ve bu toplumsal yönü ile beraber ele alınacak olursa, burada devletin ve milletin de gazetecilik mesleğine en az onlar kadar bunlara yardımcı olması gerektiğini de biliyorum. Gazeteci arkadaşlarımıza ben her zaman önem veren bir insanım. Toplumun ve devletin negatif bir şekilde etkilenmediği tüm durumlarda ben her zaman yanınızdayım. Hem toplumumuzun faydasına hem de sizlerin mesleğinizi en kolay şekilde yapmanız adına sizlerle beraber olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isterim. Hepimiz aynı toplumda yaşıyoruz. Aynı topluma hizmet ediyoruz. Dolayısıyla bu hizmeti yaparken birbirimize en güzel nasıl yardımcı olabiliriz düşüncesiyle, iyi bir iletişim halinde olmaya gayret etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kahtalı Mıçe ise, kültürden sanata, ekonomiden turizme kadar ilçenin tanıtımına katkı sunan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Düzenlenen etkinliğe, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahtalı Mıçe, Kahta Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Sırrı İnan ve ilçede görev yapan gazeteciler katıldı.