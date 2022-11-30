Kahta’da Empatika Hayvan Hakları Derneği kuruldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahta Empatika Hayvan Hakları Derneği kuruldu.

Kahta’ da hayvan hakları savunucularının bir araya gelerek kurmuş oldukları ve Tacettin Bozkrut’un kurucu başkanlığını yaptığı Empatika Hayvan Hakları Derneği’nin yönetiminde veteriner hekim, esnaf, öğretmen, sosyolog, avukat, hemşire, doktor gibi diğer meslek guruplarından kişilerin yer aldığı dernek kuruldu.

Empatika Hayvan Hakları Derneği Kurucu Başkanı Tacettin Bozkurt, “Derneğe, yoğun ilgi ve katılım dikkatlerden kaçmazken doğada yaşayan her canlıya saygı ve duyarlılığı ile birlikte, en masum ve çaresiz olan sokak hayvanlarına kalkan oluşturmak için böyle bir dernek kurduk. Empatika Hayvan Hakları Derneği, doğaya, memleketimize ve tüm sokak canlılarına hayırlı olup, iyileştirici güçlerini dernek isimleriyle özdeşleştirip, toplumsal farkındalık adına tüm Değerli Kahtalı halkımızın, sokak hayvanlarına özverili, içten, güzel duygularıyla desteklerini esirgemeyecekleri şüphesizdir. Doğaya ve bütün güzelliklerin şükrüne hep birlikte eşlik edeceğimiz için şimdiden çok teşekkürler” diye konuştu