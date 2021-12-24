Kahta’da Eğitim Öğretim Değerlendirme toplantısı düzenlendi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda denetim ve incelemelerde bulundu.

MEB 2023 vizyonu doğrultusunda Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda yapılan denetimler kapsamında, Kahta ilçesinde okullar ve kurumlar yerinde incelendi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen başkanlığında yapılan denetimlerde Adıyaman Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı ve Şube Müdürleri okul ve kurumların tertip düzeni, donatım ve diğer bölümlerin eğitime hazırlık ve uygunluk durumu hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı. Okullarda akademik başarıyı arttırmaya yönelik oluşturulan kurullar, okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap okuma kültürünün oluşmasına yönelik çalışmalar, okulların kendine özgü yürüttüğü projeler ve salgın sürecinde yüz yüze eğitimde alınan tedbirlerin yerinde incelenmesi gibi konularda denetim ve incelemelerde bulunuldu. İnceleme ve denetimlerin tamamlanmasının ardından Kahta Öğretmenevinde düzenlenen istişare toplantısında, ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi. Kahta ilçesinde düzenlenen inceleme ve denetimler hakkında Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Okullarımız ve kurumlarımızın ihtiyaç ve taleplerini Adıyaman Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Gönen ve ilgili şube müdürlerine ilettik. Çocuklarımızın daha iyi ortamlarda eğitim almaları için çalışacağız. Daha mutlu yarınlar için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın akademik başarısını artırmak adına hep beraber çalışacağız” şeklinde konuştu. Okul ve kurumlarda inceleme ve denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Eğitim öğretimdeki eksiklikleri gidermek, sorunları çözmek bizim öncelikli işimizdir. Yaptığımız ziyaretlerde idareci ve öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp sorunları hakkında bilgiler aldık. Okulları yerinde görerek eksiklikler hakkında okul idaresi ve öğretmenlerden bilgi alıyoruz. Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz. İmkânlar dâhilinde tüm sorunları çözmeye çalışacağız. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Bakanlığımızın ülkemizdeki tüm öğrencilerimizin kaynak ihtiyacını karşılamak üzere basılı halde gönderdiği kitaplarımızın da dağıtımını yaptık" dedi.

Kahta Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Adıyaman Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve Milli Eğitim şube müdürleri katıldı.