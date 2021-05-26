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Kahta’da damdan düşen kadın ağır yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bahçesindeki ahırlığın damından düşen kadın ağır yaralandı.

ADIYAMAN 26.05.2021, 15:19
Kahta’da damdan düşen kadın ağır yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bahçesindeki ahırlığın damından düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kahta ilçesine bağlı Menderes mahallesi 9007 sokakta oturan Emine K. (38), ahırlığın damını temizlerken dengesini kaybederek bahçedeki briketlerin üzerine düştü. Kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine K., Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı Emine K.,’nın kalçasından ve belinden kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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