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Kahta’da çıkan yangında 9 ton tütün yandı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir tütün tarlasında çıkan yangında 9 ton tütün yandı.
ADIYAMAN 08.09.2021, 10:09
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir tütün tarlasında çıkan yangında 9 ton tütün yandı.
Kahta ilçesine bağlık Dardoğan köyünde Mahmut Özkan’a (36) ait tarlada akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede tarladaki tütünler alevler alarak küle döndü. Köy sakinlerinin de müdahalesiyle söndürülen yangında, 9 ton tütünün yandığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.