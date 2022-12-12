Kahta’da çiftliğe uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde polis ekiplerinin bir çiftliğe düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kahta’daki bir çiftliğe operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda F.Y., S.U , R.K ve S,T. isimli şahıslar ve yanlarında bulundurdukları 1.68 gram metanfetamin ve 1 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği yakalandı.

Çeşitli suçlardan dolayı aranması olan F.Y isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

S.T. isimli şahsa ise yer temininden dolayı uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçundan işlem yapılıp, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şahıslara da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.