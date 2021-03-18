Kahta’da Çanakkale Zaferi ve şehitler anıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı gerçekleştirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle düzenlenen program, Şehitliklerin ziyaret edilmesi ve Atatürk Anıtına Çelenk sunulmasıyla başladı.

Kahta Kültür Merkezinde programa devam edildi. Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan programda öğrenciler Çanakkale ve şehitler ile ilgili sinevizyon ve şiirlerin seslendirdi.

Engel tanımayan Türkçe Öğretmeni Bekir Atalay, Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okurken izleyicileri performansı ile etkiledi.

Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale Savaşını anlatan oratoryo ve şiir seslendirmeleriyle devam eden etkinlikte zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

Program, Kaymakam Abdil Koç ve Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın, etkinlikte görev alan öğrencileri tebrik etmesi ve gazi, şehit yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.