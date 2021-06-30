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Kahta’da boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Tarihi Cendere Köprüsü altından geçen çayında suya girerek boğulma tehlikesi geçiren genç yoğun bakıma alındı.

ADIYAMAN 30.06.2021, 18:24
Kahta’da boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Tarihi Cendere Köprüsü altından geçen çayında suya girerek boğulma tehlikesi geçiren genç yoğun bakıma alındı.

Olay, Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Abdurrahman S. (39), arkadaşları ile birlikte serinlemek için Tarihi Cendere Köprüsü altından geçen çayında suya girdi. Daha sonra gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi yaşadığını gören çevredeki vatandaşlar hemen yardımına koştu. Burada vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Abdurrahman S. için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdurrahman S. Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abdurrahman S’nin yaşam fonksiyonlarının normale dönmeye başladığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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