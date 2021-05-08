Kahta’da bisiklet çalan şahıs yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde üç farklı adreste bisiklet hırsızlığı yapan şahıs Emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Olay üç ayrı adreste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi’ndeki 2, Yavuz Selim Mahallesi ise bir adreste hırsızlık olayı gerçekleşti. 3 farklı adreste yapılan hırsızlık olayının ihbarını alan Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından hemen çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler yaptıkları araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen R.D.’nin (26) olduğunu belirledi. Polis ekipleri R. D.’nin adresini tespit ederek baskın düzenlendi. Hırsızlık olayına karışan üç adet bisikletle birlikte yakalanan R.D., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan bisikletler ise emniyet görevlileri tarafından sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.