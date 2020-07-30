Kahta’da bayramı öncesi sıkı denetim

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Bayrama sayılı günler kalırken, zabıta ekipleri tarafından gıda üretim ve satış yerleri denetlendi. Ekipler, fırın, pastane, kasap, lokanta, kafe, market ve benzeri iş yerlerinde yapılan denetimlerde genel hijyen, ruhsat, fiziksel ve teknik koşullar ile fiyat tarifesinin bulunup bulunmadığına, marketlerde ise özellikle son kullanım tarihine dikkat edildi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Bu denetimlerle hem vatandaşımız hem de esnafımız için birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bayram boyunca da görevlerinin başında olacaktır" diye konuştu