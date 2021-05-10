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Kahta’da bahçeleri fırtına vurdu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle meyve bahçeleri zarar gördü.

ADIYAMAN 10.05.2021, 17:47
Kahta’da bahçeleri fırtına vurdu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle meyve bahçeleri zarar gördü.

Kahta ilçesinde gece başlayıp sabaha kadar devam eden fırtına nedeniyle ilçeye bağlı birçok köyde bahçeler zarar gördü. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda fırtına zararı yüksek olan köylere Kahta Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ve Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım badem ve bağ alanlarında incelemede bulundu.

Yapılan inceleme sonucunda çiftçilerin zararını tespit edilmesi için muhtarlıkların Kahta Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçelerin bir an önce verilmesi gerektiği söylenildi.

Yapılan müracaatlar doğrultusunda Kahta Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli belirtilen köylere giderek tespitlerde bulunup, bahçede görülen zararı tutanak altına alacak.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kahta Ziraat Odası Başkanı ve Kahta Badem Birliği Başkanı çiftçilerimizin mağduriyetin giderilmesi için gereken çalışmaların bir an önce başlayıp, zarar oranın belirlenmelidir. Çiftçilerimizin mağduriyetin giderilmesi için yetkililerin desteklerini bekliyoruz. Fırtınadan zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun” dedi.
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