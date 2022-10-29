Kahta’da bağımlılıkla mücadele için koşu düzenlenecek

Adıyaman Valiliği koordinesinde başlatılan Ben Yeniden (BEYEN) Bağımlılıkla Mücadele Projesi çerçevesinde Kahta ilçesinde de çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

Kahta’da, 3 Kasım’da düzenlenecek olan ödüllü Yaşam Boyu Spor koşusu için basın toplantısı düzenleyen 7 sivil toplum kuruluşu temsilcileri, etkinliğin içeriği ile ilgili açıklamalarda bulundu,

Bağımlılık ile Mücadele Projesi ile uyuşturucu bağımlılığı konusunda toplumu bilinçlendirmek, toplumun farkındalığını arttırmak ve temel önleyici çalışmaları başlatan BEYEN Projesi’nin paydaşı olan 7 sivil toplum kuruluşu, Kahta’da 3 Kasım’da ödüllü Yaşam Boyu Spor Koşusu düzenleyecek.

STK’lar adına açıklamada bulunan Yeni Dünya Vakfı Kahta İlçe Başkanı Sırrı Öztürk, BEYEN Projesi için farkındalık oluşturmak amacıyla ödüllü Yaşam Boyu Spor koşu etkinliğini düzenlediklerini belirterek tüm Kahta halkını koşu etkinliğine davet etti.

Öztürk, “Adıyaman Valiliği koordinesinde başlatılan bağımlılıkla mücadele projesi olan BEYEN projesi’ne Kahta’da 7 STK olarak destek veriyor ve bu çerçevede çalışmalar yapıyoruz. Projeye destek veren 7 STK’nın organizasyonunda gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla BEYEN projesinin ruhuna uygun olarak 3 Kasım 2022 tarihinde koşu etkinliği düzenliyoruz. Koşu saat 13.00’da Kahta-Adıyaman Karayolu Hastane kavşağında başlayacak ve Kaymakamlık önünde son bulacak. Koşu yarışmacılar ve katılımcılar olarak iki kategoride düzenlenecek. Kayıtları önümüzdeki günlerde sosyal medya üzerinden oluşturacağımız Whatsapp hattı üzerinden alacağız. Yarışma için bazı ödüller koyduk. Birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek, üçüncüye ise gram altın verilecek" dedi.