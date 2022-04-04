Kahta’da avlanma yasağı uyarısı

Adıyaman’ın Kahta Tarım ve Orman İlçe Müdürü Zülküf Orak, iç sularda yaşamını sürdüren balık çeşitliliğinin devamı için av yasağının önemli olduğunu belirterek, yasağa riayet edilmesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Müdür Orak, 1 Nisan’da başlayan iç sulardaki balık avı yasağının 1 Temmuz’a kadar devam edeceğini belirterek, hem balık türlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hem de vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için av yasağına uyması gerektiğini kaydetti. Orak, “Gerek balık türlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gerekse de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için 1 Nisan’da başlayıp 1 Temmuz’a kadar sürecek olan av yasağı dönemine vatandaşlarımızın yasağa uyması büyük önem taşıyor. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir olarak kullanılması amacıyla, amatör ve ticari su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümleri gereğince 1 Nisan - 1 Temmuz tarihleri arasındaki üç aylık dönemde su ürünleri neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla amatör ve ticari su ürünleri avcılığı yasaklanmıştır. Yasağın sona ereceği 1 Temmuz 2022 tarihine kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılmasıyla, gerek teknelerde gerekse kıyıda av araç ve gereçlerinin bulundurmasının da yasak çerçevesinde olduğu unutulmamalıdır. İl ilçe il müdürlükleri kontrol ekipleri yasağa uymayanlara 1380 sayılı su ürünleri kanununa muhalefetten idari para cezası uygulayacaktır. İç sularımızda yaşamını sürdüren balık çeşitliliğinin devamı için önem arz eden bu yasağa vatandaşlarımızın riayet etmeleri önemle rica olunur.” Diye konuştu