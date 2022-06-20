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Kahta’da asfalt sezonu başladı

Asfalt sezonunun gelmesiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi sıcak asfalt serme çalışmalarına başladı.

ADIYAMAN 20.06.2022, 17:44
Kahta’da asfalt sezonu başladı

Asfalt sezonunun gelmesiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi sıcak asfalt serme çalışmalarına başladı.

Kahta Belediyesi, ilçede ulaşım kalitesinin artması adına Başkan İbrahim Yusuf Turanlı’nın talimatı ve Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinesiyle program dahilinde aciliyet durumuna göre sathi asfalt kaplama çalışmalarına start verildi. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada: “Kahta Belediyesi olarak asfalt sezonun başlamasıyla yollarımızda asfalt çalışmalarımıza başladık. İlçemizin trafik yoğunluğunu hafifletmek için, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden başladığımız 15 metre genişliğinde yeni açtığımız Güneybatı Çevre Yolu’muzun alt yapı zemin dolgu, sitabilize sıkıştırma işlemleri ve Bayraktar mahallemizde geçen çevre yolumuzun kaldırımlarının tamamlanmasıyla sathi asfalt kaplama çalışmalarımıza başladık. Yol yapım ve onarım ekiplerimiz ile birlikte asfalt sezonun açılmasıyla tüm mahallelerimizde asfalt dökme çalışmasının startını veriyoruz. Belirlenen program dahilinde inşallah ilçemizde asfaltsız yol bırakmayacağız. İlçemize hayırlı olsun. ’dedi.

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