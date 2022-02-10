Kahta’da ahırları zarar gören çiftçilere çadır desteği

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde geçtiğimiz günlerde yoğun kardan dolayı ahırları çöken çiftçilere Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çadır yardımı yapıldı.

Kahta ilçesi, 22 yıl aradan sonra yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kaldı. Yağış sonucu 23 hayvan çiftliğinde büyük hasar meydana geldi. Bazı çiftliklerde çatılar çöktü, bazılarının duvarları yıkıldı. Hasar sonucu bazı hayvanlar da telef oldu.

Kardan dolayı ahırları zarar gören çiftçiler, Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden çadır talebinde bulundu. Çadır talebinde bulunun 7 çiftçiye çadırları teslim edildi.

Kahta ilçesine bağlı Arılı köyünde büyükbaş hayvan besiciliği yapan 68 yaşındaki Ramazan Çelik, “Ben büyükbaş hayvan besliyorum. Bu sene çok kar yağdı. Bizim ahır yıkıldı. Ben de yetkilileri aradım. Sağ olsunlar bize ulaştılar. Çadır getirdiler. Biz de bu hayvanları Kurban Bayramı’na kadar bu çadırlarda besleyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde büyük baş hayvan besiciliği yapan Ömer Öner de çiftliğinin kardan hasar gördüğünü belirterek, ilk günden bugüne kadar kendilerini yalnız bırakmayan Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine teşekkür etti.

Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak ise, “Bize gelen ihbara göre ilçemizde faaliyet gösteren 23 tane hayvancılık işletmesinde kardan dolayı çökmeler meydana geldi. Yaptığımız tespitlerde ağır hasarlı olan 7 tane üreticimize bu geçici barınma çadırlarını teslim ettik. Allah ülkemize ve ilçemize bir daha böyle bir afet yaşatmasın inşallah” diye konuştu.