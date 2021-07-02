Kahta’da Acil Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete girdi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Acil Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete girdi.

Pandemi döneminde kapatılan Diş Poliklinikleri kısıtlamaların kaldırılıp, normalleşme dönemine geçmesi ile birlikte Diş Polikliniklerinin açılması ile beraber ilk defada ilçede Acil Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği de hizmete girdi.

9 diş hekimi, 1 röntgen teknisyeni, 1 diş teknisyeni ve 2 hemşirenin görev yapacağı poliklinik ile ilgili bilgi veren Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Emin Parlak, her gün gelişen ve büyüyen Kahta için güzel bir hizmet olduğunu söyledi.

Başhekim Parlak, “Pandemi döneminde kapatılan tüm Diş Poliklinikleri kısıtlamaların kaldırılıp, normalleşme dönemine geçmesi ile birlikte hem Diş Polikliniklerimiz açık hem de ilçemizde ilk defada Acil Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimiz de hizmet girdi. 9 diş hekimi, 1 röntgen teknisyeni, 1 diş teknisyeni ve 2 hemşire görev yapacak. Her gün gelişen ve büyüyen Kahta’mız için güzel bir hizmeti başlatmış olduk. Hastanemiz Kahta, Gerger, Sincik, Göçeri ve çevre köylerimizden gelen hastalarımızın mağduriyetini ve hastanemizde oluşan yoğunluğun giderilmesi adına halkımızın hizmetine açmış olduğumuz, Acil Diş Polikliniğimiz hafta sonları dahil olmak üzere 7/24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır” diye konuştu.