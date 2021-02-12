Kahta’da 350 öğrenciye 2 bin kitap desteği

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, üniversiteye hazırlanan 350 öğrenciye toplam 2 bin yardımcı kitap hediye etti.

Kahta Belediyesinin okulların bakımından, öğrencilerin eğitimine kadar önemli katkılar sağladığını belirten Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kardeş Ataşehir Belediyesi tarafından gönderilen üniversiteye hazırlık kitap setlerini 350 öğrencilere hediye etti. Kahta Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen kitap dağıtım etkinliğinde konuşan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Kahta Belediyesi, okulların bakımından tutunda öğrencilerin eğitimine kadar önemli katkılar sağlıyor. Eğitimi ön planda tutan bir anlayışla okullara ve öğrencilere destek olmaya devam ediyoruz. Bir toplumun yaşam standartları ve refah seviyesinin yükselmesi eğitim ile olur. Belediye olarak temel gayemiz, eğitimli bir toplum oluşturmaktır. Bu anlamda geleceğimiz olan gençlerimizin hayalini kurduğu üniversitelere yerleşmelerine ön ayak olmaktır" diye konuştu. Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Başkan Turanlı, öğrencilerin öneri ve taleplerini alarak katılım sağlayan tüm öğrencilere ve kardeş Ataşehir belediyesine teşekkür etti.

Program sonunda yakında halkın hizmetine girecek olan Gezici Kütüphaneyi ziyaret eden öğrenciler, belediyenin eğitime yapmış olduğu katkılardan dolayı memnun olduklarını belirterek dağıtılan kitaplardan dolayı Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’ya teşekkür etti.