Kahta yolcu minibüsüne uyuşturucu baskını

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde şehirlerarası minibüste uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman’ın İl Emniyet Müdürlüğü ile Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, kente şehirler arası yolcu minibüsü ile uyuşturucu madde sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine harekete geçti. M.A.Ç. isimli şahsın Diyarbakır’dan Kahta ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri Kahta-Diyarbakır yolu girişinde şehirler arası minibüs içerisinde şahsı yakaladı. Şahıstan 1 paket halinde 62.23 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. M.A.Ç isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılması için Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.