Kahta Polisi korona virüs broşürü dağıttı
KAHTA POLİSİ KORONA VİRÜS BROŞÜRÜ DAĞITTI
Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında esnafa bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında ilçedeki esnaflar ziyaret edilerek, hem sosyal mesafe uyarısında bulunuldu hem de bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan banka önlerinde bekleyen vatandaşlara da sosyal mesafe kurallarına uyma noktasında uyaran polis ekipleri, bilgilendirici broşürler dağıtarak maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.
Vatandaşlar, ilçenin en işlek caddelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında bilgilendirici broşür dağıtan Toplum Destekli Büro Amirliği Ekiplerine teşekkür etti.
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