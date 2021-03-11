Kahta Polisi halkın güvenliği için broşür dağıttı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, bilgilendirici broşür dağıttı.

Trafik kazalarının olmadığı, can kayıplarının yaşanmadığı trafik kurallarına riayet edilen cezasız bir yılın olması için çalışmalarına aralıksız eden Kahta İlçe Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların yoğun olduğu caddelerde gerçekleştirmiş oldukları denetimlerde hem sürücülerin evrak kontrollerini gerçekleştiriyor hem de sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıttı. ‘2021 yılı trafik cezalarını olmadığı can kayıplarının yaşanmadığı trafik kurallarına riayet edilen cezasız bir yıl olsun’ ifadelerinin yer verildiği ve 2021 yılı ceza oranlarının da içeriğinde bulunduğu broşürleri dağıtan polis ekipleri, emniyet kemeri kullanan sürücülere de teşekkür ederek kemer takmayan sürücüleri ise takmaları konusunda uyarılarda bulundu.