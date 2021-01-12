Kahta OSB’de rekor enerji tüketimi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde son dönemlerde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) büyüme enerjideki büyüme ile rekor seviyeye ulaştı. Aralık’ta toplam elektrik tüketimi 1 milyon kWh (Kilo Vat Saat) aşarak tarihi rekor kırıldı.

OSB’nin birinci etap doluluk oranının giderek arttığını ifade eden Kahta Kaymakamı Abil Koç, son güncel istihdam sayısının 3 bin sınırını aşarak çok ciddi iş gücü bölgesi haline geldiğini ifade etti.

Yakın zamanda 2.etabın faaliyete geçmesi ile bu sayının katlanarak artacağı ifade den Kaymakam Koç, “Kahta OSB’de birinci etap doluluk oranı giderek arttı. Son istihdam sayısı 3 bini aştı. Dolayısıyla Kahta’da çok ciddi iş gücü bölgesi haline geldik. Kahta OSB Aralık 2020 döneminde toplam elektrik tüketiminde 1 milyon 100 bin kwh sınırını aşarak tarihi rekorunu kırdı. Kahta OSB enerji büyümesi ile sanayide büyüyor, üretimde sınırları aşıyor ve istihdamda hedeflerine ulaşıyor” diye konuştu.

Kaymakam Koç, 2020 yılında toplam elektrik tüketiminde 10 milyon kwh sınırına ulaşan OSB’de, doğalgaz faaliyetleri ile beraber sanayicilerin tüm enerji taleplerinin karşılandığını sözlerine ekledi.