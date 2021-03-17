Kahta OSB 2. Etap etüt çalışmaları aralıksız sürüyor

Adıyaman’ın Kahta Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 2. etap etüt çalışmaları yapılan yönetim kurulu toplantısıyla masaya yatırıldı.

Geçtiğimiz aylarda kamulaştırma çalışmaları tamamlanan Kahta OSB’de gözler 2. etabın açılmasına odaklandı.

57 parseli bulunan ve tamamı tahsis edilen Kahta OSB 1. etapta yeni iş alanlarının oluşması ve istihdamın artması için 2. etabın da imara açılması ve yeni yatırımların gelmesi gerekiyor.

Kahta ilçe Kaymakamı ve Kahta OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdil Koç, “2. etap için yoğun çalışıyoruz. Projeler yakında başlayacak. Kahta OSB ilçemizin en önemli iş ve yatırım alanı. Nüfus potansiyelimizi de göz önüne alarak üretim alanlarımızı, buna bağlı olarak istihdam sayılarını arttırmak gerekmektedir. Bütün bu taleplerimize en etkili cevap olarak Kahta OSB 2. etabın da faaliyete geçmesi yönündedir. Gerekli tüm etüt çalışmalarını değerli yönetim kurulumuzla beraber aralıksız sürdürmekteyiz. Temennimiz bu yıl içerisinde tüm çalışmaları tamamlayarak faaliyete geçmek. Bu münasebetle 2. etabı hizmete açılması için büyük gayretleri olan Valimize ve tüm milletvekillerimize vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kahta Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantıya Kahta Kaymakamı ve Kahta OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdil Koç, Kahta Belediye Başkanı ve OSB Başkan Vekili İbrahim Yusuf Turanlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.