Kahta Öğretmenevi Kavşağına sinyalizasyon sistemi kuruluyor

Adıyaman’ın Kahta İlçesi Öğretmenevi Kavşağına sinyalizasyon sistemi kuruluyor.

Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın girişimleriyle kurulmaya başlanan sinyalizasyon sisteminin, kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Başkan Turanlı yaptığı açıklamada, ‘’İlçemizde Diyarbakır Karayolunun en önemli noktalarından biri olan Öğretmenevi kavşağında yıllardır çok sayıda kaza meydana geldi ve bir çok kazanın ölümle sonuçlandığı kavşak için halkımız tarafından sık sık bize sinyalizasyonun kurulması için talepler geldi. İlçe trafik komisyonu ile görüştük kavşağın Karayolları bölge müdürlüğüne ait olmasından dolayı, halkımızın taleplerini bildirdik. Yapmış olduğumuz bu girişimler sunucu sinyalizasyonun kurulması için Karayolları bölge müdürlüğü ile birlikte çalışma başlattık. Allah’ın izniyle en kısa sürede çalışmalarımızın tamamlanmasıyla sinyalizasyon sistemi halkımızın hizmetinde olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun’’ dedi.