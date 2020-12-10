banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor

Kahta ilçesini sis etkisi altına aldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis ilçeyi etkisi altına aldı.

ADIYAMAN 10.12.2020, 09:31
Kahta ilçesini sis etkisi altına aldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis ilçeyi etkisi altına aldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte oluşan yoğun sis ilçe merkezini kapladı. Kentin yüksek yerleri ve ilçe merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler ise seyir halindeyken sis farlarını yakarak yoluna devam etmek zorunda kaldı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
15°
açık