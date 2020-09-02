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Kahta ilçesinde korona denetimi ve motosiklet uygulaması
ADIYAMAN’IN KAHTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇE GENELİNDE KORONA VİRÜS SALGINIYLA İLGİLİ DENETİMLER YAPILIRKEN MOTOSİKLET UYGULAMALARI DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
ADIYAMAN 02.09.2020, 14:28
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Adıyaman’ın Kahta Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde korona virüs salgınıyla ilgili denetimler yapılırken motosiklet uygulamaları da gerçekleştirildi.
Kahta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan işletmelerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kontrollerinde bulundu. Ekipler aynı zaman da düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet törenlerinde de denetlemelerde bulundu.
Salgınla mücadelenin yanı sıra polis ekipleri, tescilsiz, plakasız, sahte plakalı, şase numarası ile oynamak suretiyle suça karışan veya suçta kullanılma ihtimali olan, motosikletler üzerinde yapılan uygulamada aranması olan, çalıntı, plakasız veya şase numarası kazılı 15 adet motosiklet ele geçirildi.
Yapılan uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği vurgulandı.
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