Adıyaman’ın Kahta Ak Parti Kahta Gençlik Kolları Başkanlığı’na Enes Polat atandı.

AK Parti Kahta Gençlik Kolları Başkanı olarak atanan Enes Polat’a görevi AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından tevdi edildi.

AK Parti Kahta Gençlik Kolları Başkan İbrahim Halil Dinçer’in geçtiğimiz aylarda görevinden ayrılmasının ardından yerine parti genel merkezi tarafından atama yapıldı. AK Parti Genel Merkezi görevi vekaleten yürüten Enes Polat’ı Kahta Gençlik Kolları Başkanı olarak atadı. Enes Polat, kendisine bu görevi layık gören genel merkez yetkililerini ve partisinin tüm kademesinde bulunan partililerine teşekkür ederek, bu görevi layığı ile yerine getirmenin gayretinde olacağını söyledi. Partisinin gençliğe verdiği önemin bilincinde olduğunu kaydeden Polat, gençliğin bayrağını bir adım ileriye götürmeyi amaçladığını ifade etti.

Polat, “Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, genelde Kahta özelde Kahta Gençliği için daha çok hedefimiz var. Hiçbir ayrım yapmadan, bütün gençliğimize hizmet etmek, gençliğin yüreğine dokunarak kalpleri kazanmayı bilmeyi Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendik öğrendiklerimizi uygulamaya çalıştık. Kahta Gençliğine hizmetine hep daha iyiye ve daha güzele ulaşmanın gayreti içinde olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Önceki dönemlerde görev almış bütün Kahta Gençlik Kolları Başkanlarımıza, Teşkilatlarına ve bugün birlikte mülakata katıldığım başkanlık sıfatında gördüğüm çok değerli yol arkadaşlarıma bu kutlu dava için verdikleri ve verecekleri mücadeleler adına teşekkür ederim" diye konuştu.