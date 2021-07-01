Kahta Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmet vermeye başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Çocuk Trafik Eğitim Parkı ilk minik misafirleri olan Sabiha Gökçen Anaokulu öğrencilerini ağırladı.

Kaymakam Abdil Koç, Kahta Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen Çocuk Trafik Eğitim Parkında incelemelerde bulundu.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Güvenli Trafik İçin Bilinç ve Nezaket’ projesi kapsamında çocukların küçük yaştan itibaren trafik bilincine sahip olması için hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı çalışmalarına başladı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahta Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğün ortak yürüttüğü proje kapsamında 5 bin metre karelik alan üzerine trafik işareti, trafik levhaları ve 1 adet minyatür üst geçit ile 1 adet yolcu durağı kuruldu.

Aynı zamanda parkta 10 adet akülü araba, 30 adet bisiklet ve eğitimlerde kullanılmak üzere bir adet bilgisayar minik öğrencilerin eğitimi için hazır hale getirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce planlanan program çerçevesinde anaokul ve ilkokul öğrencilerinin Kahta Belediyesi tarafından Çocuk Trafik Eğitim Parkına ulaşımı ücretsiz şekilde sağlanacak.

Küçük yaştan itibaren geleceğin teminatı olan çocuklarda trafik bilincinin aşılanmasını hedeflediklerini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “ İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle ortak yürüttüğümüz proje ile çocuklarımız erken yaşlarda trafik kültürü bilinciyle geleceğe hazırlanacak. Çocuklarımız parkurda kurulan üst geçit minyatürü, trafik işaretleri, trafik levhaları ve akülü arabalar ile bisikletlerle hem eğlenecek hayat kurtaracak olan trafik kurallarını uygulamalı bir şekilde öğrenecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okullarımızda eğitim gören miniklerimiz belirli bir plan çerçevesinde Çocuk Trafik Eğitim Parkında eğitimlerini tamamlayacak. İlçe Belediyemizce bu öğrencilerimizin ulaşımı ücretsiz bir şekilde sağlanacak. Burada uzman öğreticilerimiz tarafından öğrencilerimizin trafik bilinci aşılanacak” diye konuştu.

Çocuk Trafik Eğitim Parkını yerinde inceleyen Kaymakam Abdil Koç, projenin hazırlanmasında ve uygulamasında emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine teşekkür ederek hayırlara vesile olmasını diledi.