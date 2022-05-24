Kahta Bilsem’de Resfebe Şenliği

Adıyaman’ın Kahta Bilim ve Sanat Merkezi (Kahta Bilsem) tarafından düzenlenen Resfebe Şenliği büyük ilgi gördü.

Kelimelerin alışılmış şekilleri dışında yazılarla, sayılarla, sembollerle ya da resimlerle belirtilmesine dayanan ve başka bir ifadeyle resimli alfabe olan Resfebe büyük beğeni topladı.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan yaklaşık 200 çalışma Kahta BİLSEM’de sergilendi. Resfebeyle birlikte bireyin ezberci zihniyetten uzaklaşarak, düşünme yeteneklerini geliştirdiğini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli: “Resfebe, planlı hareket etmeyi ve planlı hareket etmenin önemini kavratan verimli bir eğitim metodu. Doğru ve hızlı düşünebilmeyi, belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı, merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendiriyor. Öğrencilerimiz bu konuda güzel bir çalışma içerisinde bulunarak bir birinden güzel eserler ortaya çıkardı. Zeka gelişimine katkı sunan bu projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen başta öğrencilerimiz olmak üzere Okul Müdürü Mahmut Serkan Yerli ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” dedi.

Kahta BİLSEM’de düzenlenen Resfebe Şenliğine, Kaymakam Refiki Mert Can Canga, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek ve kurum amirleri ile öğretmenler katıldı.