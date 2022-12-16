Kahta BİLSEM Tanıtım Programı Düzenledi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tanıtım programı düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda Kahta BİLSEM Müdürü Mahmut Serkan Yerlikaya, özel yetenekli öğrencilerin özellikleri hakkında bilgi verdi.

Kahta Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Abuzer Özdemir ise, BİLSEM’lere öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin okul dışı zamanlarında Kahta BİLSEM’de çok farklı alanlarda eğitim aldığını belirten Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, çocuklarımız burada büyük başarılar elde etmek için keyifli bir ortamda çalıştığını söyledi.