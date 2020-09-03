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Kahta Belediyesinden yeni bir hizmet
KAHTA BELEDİYESİNDEN YENİ BİR HİZMET
ADIYAMAN 03.09.2020, 14:07
Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için gezi aracını hizmete sundu.
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sosyal Belediyecilik anlayışıyla imkanlarımız dahilinde gezi etkinliğine tahsis edilen aracımızın vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımız il içinde ve il dışında gruplar eşliğinde Türkiye’nin her yerine ücretsiz servis aracımızla istedikleri şehre gezmeye götürmeye hazırız. Bunun için bir dilekçe ile talepte bulunmanız yeterli olacak. Projemizin ilçemize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu
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