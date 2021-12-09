Kahta Belediyesi’nden camilere hijyen desteği

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın talimatıyla ilçedeki 17 mahallede bulunan camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılarak vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadet etmeleri sağlanıyor.

Kahta Belediyesi tarafından camiler için hazırlanan hijyen paketi, dezenfektan cihazı, el dezenfektan standı, tuvaletler ve lavabolar için temizlik ürünleri, maske, eldiven, ilçedeki tüm camilere dağıtıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Camilerimiz sadece müftülüğe değil, tüm ümmete ait yerlerdir. Bizler de müftülükler kadar aynı derecede sorumlu hissediyoruz kendimizi. Öte yandan hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına en çok dikkat ettiğimiz yerlerden biri de camilerdir. İnsanlar kapalı mekanlara gelmekten çekinebilir ama camilere gelmekten çekinmesinler. Pandemi uzun sürerse camiye gelme alışkanlığımız kaybolmasın” ifadelerini kullandı.