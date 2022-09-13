Kahta Belediyesi yaz konserleri sona erdi

Kahta Belediyesinin yaz boyunca Ebusadık Parkı Seyir Tepesi amfi tiyatroda düzenlediği yaz konserlerinin finali muhteşem bir konser ile son buldu.

Konsere katılan vatandaşların keyifli bir akşam yaşadığı yaz konserlerinin finali yapıldı. Her hafta birbirinden değerli müzisyen ve sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen programın finalinde Recep Tanyıldız, Elif Avcı, Feza Buket Demirci sahne aldı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı düzenlenen konserler ile ilgili yaptığı açıklamada; “Uzun süredir pandemi dolayısı ile bu tip etkinlikleri gerçekleştirememiştik. Vatandaşlarımızdan gelen talepler neticesinde yaz boyunca hafta sonlarını vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz konserlerle geçirdik. Yaz konserlerimizin finalini gerçekleştirdik. Belediyemizce düzenlenen final konsere halkımızla birlikte katılım sağladık. Yaz tatilinin sona ermesiyle konserlerimize ara veriyoruz. Şimdi sıra sizde yavrularımızda okullar açılıyor derslerine iyi çalışmalarını temenni ediyorum. Konserlerimize yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza, misafirlerimize, davetimize icabet eden konuk sanatçılarımıza ve etkinliklerin hazırlanmasında emeği olan herkese çok teşekkür ederim. İnşallah gösterilen bu ilgiye karşılık olarak bu tarz etkinliklerimiz önümüzdeki yaz devam edecek. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin İnşallah” dedi.