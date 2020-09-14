Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından, ilçe genelinde yer alan ana arter taşıyıcı hatlarındaki mazgal temizleme çalışmaları başlandı.

Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu deşarj ana arterlerinde biriken kaba malzeme ve yağ tabakalarının temizleme çalışmalarına başladı. Yapılan mazgal temizleme çalışmalarında, cadde ve sokak üzerinde, yağmur suyu kanallarındaki ızgaralar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kâğıt, yaprak, sigara izmaritleri gibi atıklar temizlenerek tazyikli su ile yıkanıyor.

Yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Hizmetlerimiz kapsamında, her ay düzenli olarak yağmursuyu mazgal temizlik çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Özellikle aşırı yağışlardan sonra mazgalların dolmaması ve sağlıklı bir şekilde çalışması için kanalların içlerini süpürüp tazyikli su ile ekiplerimiz yıkıyorlar. Vatandaşlarımızdan isteğimiz su giderlerine ve mazgalların içine pet şişe, poşet, çöp vb. malzemelerin atılmaması ve daha dikkatli olunmasıdır” diye konuştu.