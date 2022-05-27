banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Pastada marka oldu!
Pastada marka oldu!
Siyah erikte ilk hasat
Siyah erikte ilk hasat
400 bin ton şeker ithal edilecek!
400 bin ton şeker ithal edilecek!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Kağıt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, kağıt toplama aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 27.05.2022, 10:56
Kağıt toplama aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, kağıt toplama aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Raed Nacmi idaresindeki 02 MA 0434 plakalı kağıt toplama aracı ile Hacı Türk idaresindeki 38 YC 514 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada kağıt toplayıcısı, Raed Nacmi yaralandı. Yaralı olay yerine belen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
25°
açık