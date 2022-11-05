Kafes avcılarına göz açtırılmıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri kafes avcılığı yapan iki kişiyi yakalayarak, 2 adet canlı kekliğe el koydu.

Adıyaman merkez Kuyulu köyü yakınlarında canlı kekliklerle kafes avcılığı yapıldığı ihbarını alan ekipler, jandarma ekipleriyle birlikte şahısları suçüstü yakaladı. Kafes avcılığı yapan 2 şahıs hakkında işlem başlatılırken, 2 kekliğe el konuldu. Keklikler Gaziantep Keklik Üretim İstasyonuna gönderildi. Şahıslara her bir keklik için bin 200 TL tazminat, 2500 ile 3000 TL arasında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.