banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Filiz Akın taburcu oldu
Filiz Akın taburcu oldu
Özel okullar öğrencisini de yatırımcısını da kaybetti
Özel okullar öğrencisini de yatırımcısını da kaybetti
Morutan resmen Galatasaray'da
Morutan resmen Galatasaray'da
Bir yangın da Kula'da!
Bir yangın da Kula'da!

Kadınlara uyuşturucu ile mücadelenin önemi anlatıldı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesi kapsamında kadınlara eğitim verdi.

ADIYAMAN 26.08.2021, 08:48
Kadınlara uyuşturucu ile mücadelenin önemi anlatıldı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesi kapsamında kadınlara eğitim verdi.

09-18 Ağustos tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri proje kapsamında uyuşturucu ile mücadelede farkındalığının arttırılmasına yönelik eğitim verdi. Farklı kurum ve kuruluşlar da eğitim öğrenim gören öğrencilerin anneleri ile sivil toplum ve kamu kuruluşlarında görevli toplam 315 anneye bilgilendirici broşür dağıtılarak eğitim verildi.

Yorumlar (0)
31°
açık