Kadınlar uyuşturucuya karşı bilgilendirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde kadınları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; uyuşturucu ile mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme faaliyeti içerisinde Atmalı köyünde 165 anne ve anne adayına bilgi verildi.

Bilgilendirmede, ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’ uygulaması ile uyuşturucu ile mücadele ve uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu uygulaması anlatıldı.