Kadına yönelik şiddete dikkat çekildi

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle farkındalık etkinlikleri, konferans, stand açma, voleybol turnuvası faaliyetleri gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik yapılan etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın himayesinde kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çeşitli alanlarda sürdürüyoruz. Bu bazen kamuya açık bir alanda olabilirken bazen bir öğrenci yurdunda bazen de tarihi turistik bir mekanda olabiliyor. Tek amacımız vatandaşlarımızın kadına yönelik şiddete karşı farkındalıklarının arttırılmasını sağlamaktır. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizle, pankart açma faaliyetlerimizle, el broşürlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırarak şiddetin insanlık sucu olduğunu her zaman toplumumuza bildiriyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla şiddeti sıfırlayacağımıza inancımız tamdır.

25 Kasım Kadın Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü ayrı bir öneme sahip. Bugünün önemine dikkat çekerek toplumumuzda kadınlara yönelik yaklaşımların hassasiyetle gösterilmesi ve sürdürülmesi gerektiğini vurguluyoruz. Güçlü bir aile yapısının güçlü bir toplum yapısını oluşturacağını vatandaşlarımıza aktararak ülkemizin güçlü geleceği için durmadan çalışıyoruz. Bu sebepledir ki bugün; hazırladığımız 25 Kasım farkındalık videomuzun AVM’de dijital panolardan yayınlanmasını sağladık. İl Müftülüğümüz ile iş birliği içerisinde Çok Amaçlı Toplum Merkezimizden yararlanan kursiyerlerimize ‘Kadına Değer’ konferansımızı düzenledik. Yine aynı şekilde AVM’de açtığımız Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık standımızla, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız ile iş birliği içerisinde farkındalık çalışmalarımızı gerçekleştirdik. AVM’de bulunan mağazalarda çalışan kadınlara ve vatandaşlarımıza karanfil takdim edip el broşürlerimizi dağıtarak bilinçlendirme faaliyetlerimize katıldık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde voleybol turnuvası gerçekleştirerek 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününe dikkat çektik” dedi.