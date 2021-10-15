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Kadın mühendisler kadın çiftçilere tarlada çiçek takdim etti

15 Ekim Dünya Kadın çiftçiler Günü nedeniyle, kadın mühendisler kadın çiftçileri tarlada ziyaret ederek çiçek takdim etti.

ADIYAMAN 15.10.2021, 15:56
Kadın mühendisler kadın çiftçilere tarlada çiçek takdim etti

15 Ekim Dünya Kadın çiftçiler Günü nedeniyle, kadın mühendisler kadın çiftçileri tarlada ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli mühendisler, kadın çiftçileri unutmadı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen "Göksu Çayı Havzasında Kadın Eliyle Badem Yetiştiriciliği Projesini” yürüten kadın mühendisler, proje kapsamında örnek badem bahçesi tesis ettirilen kadın çiftçileri ziyaret etti. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla çiçek takdim edilen kadın çiftçilere ayrıca ağaç bakım ve budama işlerinde kullanılacak alet ve malzemelerin yer aldığı çanta hediye edildi.

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